Musical My Fair Lady weer naar Nederland

ANP Musical My Fair Lady weer naar Nederland

AMSTERDAM - De musical My Fair Lady komt weer naar Nederland. In het najaar van 2017 keert de evergreen terug naar de Nederlandse theaters. Dat heeft producent DommelGraaf & Cornelissen donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 6-10-2016, 7:25 (Update 6-10-2016, 7:25)

Het stuk vertelt over de chique professor Higgins, die na een toevallige ontmoeting gecharmeerd raakt door het eenvoudige bloemenmeisje Eliza Doolittle. Higgins sluit de weddenschap af dat hij het volkse meisje van haar accent zal afhelpen en kan omtoveren tot een echte dame. De voorstelling ging in 1956 in première op Broadway met Julie Andrews in de hoofdrol. Acht jaar later volgde een filmversie met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Deze sleepte acht Oscars in de wacht.

In Nederland is het stuk in het verleden opgevoerd met Wim Sonneveld, Paul van Vliet en Thom Hoffman in de hoofdrol van Higgins. De acteurs van de nieuwe My Fair Lady worden later bekendgemaakt.