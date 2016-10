Georgina Verbaan onderschatte rol in Venus

AMSTERDAM - Georgina Verbaan had haar rol in het toneelstuk Venus vooraf enigszins onderschat. Dat vertelt de actrice donderdagavond aan Cornald Maas in het AVROTROS-programma Volle Zalen.

Door ANP - 6-10-2016, 6:20 (Update 6-10-2016, 6:20)

"Toen ik het las kon ik gek genoeg niet overzien hoe moeilijk het zou zijn", zegt Georgina. "Ik dacht alleen maar: yes, wat lekker. Wat is het slim, wat is het geestig en wat is het snel. Ik kon niet overzien hoe moeilijk het zou zijn om zoiets helder te krijgen voor mensen met alleen maar tekst en een kaal toneel."

Voor Georgina was het bovendien een extra stap om weer eens ja te zeggen tegen een rol in een toneelstuk, iets wat ze al vijf jaar niet meer had gedaan. Ze ging nu overstag omdat de rol haar in eerste instantie aansprak, maar haar toezegging had ook praktische redenen. "M'n dochter is iets groter dus dat vind ik nu makkelijker om als alleenstaande moeder af en toe 's avonds weg te zijn", aldus Georgina, die momenteel overigens wel weer een relatie heeft.

Of Venus naar meer smaakt durft Georgina nog niet te zeggen. "Dat weet ik nog niet. Het is ook een beetje een marteling. Die onzekerheid, al die mensen. "Het is bijna alsof je elke dag naar de guillotine gaat", vindt ze. "Maar als je er eenmaal staat is het ook wel lekker."

Het stuk, waarin Jeroen Spitzenberger haar mannelijke tegenspeler is, gaat donderdag in première.