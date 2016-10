'Uitdaging om Emily Blunt lelijk te maken'

LOS ANGELES - Het was een behoorlijke uitdaging om Emily Blunt er lelijk uit te laten zien in haar nieuwste film The Girl On The Train, waarin ze te zien is als alcoholiste. Dat vertelt regisseur Tate Taylor aan het blad InStyle.

Door ANP - 6-10-2016, 4:38 (Update 6-10-2016, 4:38)

"Ze is mooi, dus het was best moeilijk haar er verschrikkelijk uit te laten zien. Ik bleef maar om de make-upartiesten vragen om haar nog wat meer dronken en lelijker te maken."

Emily zelf vertelt dat zij en haar make-upartiest Kyra arrestatiefoto's van dronken bestuurders hebben bestudeerd om de juiste look te creëren. "Kyra gebruikte grijze oogschaduw onder mijn ogen voor de donkere kringen en rouge om kleine adertjes over heel mijn gezicht te tekenen." Ook droeg Emily verschillende lenzen om bloeddoorlopen ogen te creëren.

The Girl On The Train draait vanaf donderdag in de bioscopen.