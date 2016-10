Bo Saris schikt met schuldeiser

HILVERSUM - Boris Titulaer is tot een schikking gekomen met zijn schuldeiser Wim Noorman. De zanger, die optreedt onder de naam Bo Saris, hoeft van de vermeende 288.000 euro schuld 'slechts' 165.000 euro terug te betalen. Dat mag hij in termijnen doen, zo hebben de twee partijen volgens RTL Boulevard afgesproken. Wel moet aan het einde van dit jaar de eerste 15.000 euro overgemaakt zijn.

Door ANP - 5-10-2016, 23:05 (Update 5-10-2016, 23:05)

Boris zit al langer in de financiële problemen. In april werd zijn bedrijf Bo-Rush Productions failliet verklaard en in augustus werd beslag gelegd op zijn woning. Noorman, die investeerde in Boris' carrière, beschuldigde de zanger ervan dat hij het geld had weggesluisd. Volgens Boulevard hebben de twee nu voorkomen dat de zaak voor de rechter komt.