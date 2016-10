Tonio in première in Amsterdam

ANP Tonio in première in Amsterdam

AMSTERDAM - Bekend Nederland heeft zich woensdagavond verzameld in De Filmhallen in Amsterdam-West. Daar ging onder veel belangstelling Tonio, de verfilming van de roman van A.F. Th. Van der Heijden, in première.

Door ANP - 5-10-2016, 22:06 (Update 5-10-2016, 22:06)

Naast hoofdrolspelers Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters waren diverse BN'ers op de première afgekomen. Onder meer Isa Hoes, Jacob Derwig, Kim van Kooten, Loes Haverkort, Hadewych Minis, Marcel Hensema en Raymond Thiry hadden zich opgedoft voor de rode loper.

Ook schrijver A.F.Th. van der Heijden en zijn vrouw Mirjam Rotenstreich waren aanwezig. Zij twijfelden eerder of zij het wel aankonden om op de feestelijke eerste vertoning van de verfilming van het gelijknamige boek aanwezig te zijn. De film gaat over het rouwproces waar het echtpaar doorheen ging toen hun enige zoon zes jaar geleden op 21-jarige leeftijd overleed.

Van de roman werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht en het boek won diverse prijzen. De film, die dit jaar Nederland vertegenwoordigt bij de Oscars, is gemaakt door regisseur Paula van der Oest.