Solo-album Dinand Woesthoff komt in 2017

ANP Solo-album Dinand Woesthoff komt in 2017

AMSTERDAM - Het eerste solo-album van Dinand Woesthoff komt volgend jaar uit. De voormalige zanger van Kane tekende daarvoor woensdag een platencontract bij Sony Music, weet Entertainment Business.

Door ANP - 5-10-2016, 20:18 (Update 5-10-2016, 20:18)

Woesthoff liet begin dit jaar al weten dat hij met solomateriaal bezig is en zelfs al veel nummers had klaarliggen. Hij hield zich echter op de vlakte over wanneer hij daarmee naar buiten zou komen.

Sinds Kane in 2014 uit elkaar viel, is het op muzikaal gebied stil rond Woesthoff. Dit jaar kwam hij nog wel in het nieuws omdat hij voor de vierde keer vader werd. Ook is hij te zien in het RTL-programma Superkids, waar hij een plaats in de jury heeft.