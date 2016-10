Derde Wolverine-film heet Logan

ANP Derde Wolverine-film heet Logan

NEW YORK - De komende Wolverine-film, die tot dusver bekendstond als Wolverine 3, heeft de titel Logan gekregen. Dat heeft hoofdrolspeler Hugh Jackman woensdag bekendgemaakt via Twitter.

Door ANP - 5-10-2016, 17:46 (Update 5-10-2016, 17:46)

"LOGAN", twitterde Hugh in kapitalen bij een foto van een pas opgehangen billboard in New York. Logan is de opvolger van X-Men Origins: Wolverine uit 2009 en The Wolverine uit 2013. De film verschijnt in maart in de bioscoop.