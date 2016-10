Gelredome voorbereid op jonge Bieber-aanhang

ARNHEM - De directie van Gelredome verwacht zaterdag en zondag tussen de 2500 en 3000 automobilisten die jonge fans van zanger Justin Bieber komen brengen en weer ophalen. Om te voorkomen dat daardoor een verkeerschaos in Arnhem ontstaat, is vrijwel het hele parkeerterrein rondom het stadion ingericht als kiss-and-ridezone. Rondom Gelredome zijn veel wegafzettingen, die halers en brengers alleen kunnen passeren met een vooraf gekocht kaartje voor de afzetzone.

Door ANP - 5-10-2016, 17:29 (Update 5-10-2016, 17:29)

De directie van Gelredome heeft via internet gepeild hoe fans van Bieber naar Arnhem willen komen. Daaruit bleek volgens de directie dat veel jonge bezoekers door ouders worden gebracht en gehaald. Toen Bieber in 2013 in Arnhem optrad, leidde de stroom ouders in auto's tot urenlange files bij Arnhem.

Omdat de zanger een uur te laat met zijn concert begon, misten ook veel kinderen de laatste trein naar huis. Gelredome heeft destijds zo'n vijfhonderd jonge concertgangers met bussen thuis moeten brengen. De organisatie van het concert waarschuwde woensdag al dat er niet voor de deuren van Gelredome gekampeerd mag worden.