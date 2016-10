Tori Spelling verwacht vijfde spruit

ANP Tori Spelling verwacht vijfde spruit

LOS ANGELES - Tori Spelling is in verwachting van haar vijfde kind. De zwangerschap is een verrassing voor de 43-jarige actrice, vertelde ze aan People.

Door ANP - 5-10-2016, 15:13 (Update 5-10-2016, 15:13)

“Maar we wilden altijd een groot gezin”, zegt Tori, die haar vijfde spruit met open armen verwelkomt. “Ik ben echt erg blij.” De actrice en haar man Dean McDermott, die niet altijd een even goed huwelijk hebben, zijn al ouders van Liam (9), Stella (8), Hattie (5) en Finn (4). Dean heeft bovendien nog een 18-jarige zoon, Jack, uit een eerder huwelijk.

“Dean zei al: Finn is net uit de luiers, ik dacht dat het erop zat!”, lacht Tori. Ook de komst van hun jongste zoon was vier jaar geleden niet gepland. “Dit jaar zitten ze voor het eerst allemaal op school. Dus ja, we beginnen echt weer helemaal opnieuw.”