ANP Muziekfans kunnen weer loten voor kaarten EMA

AMSTERDAM - Muziekfans die graag bij de uitreiking van de MTV EMA in Rotterdam willen zijn, moeten meedoen aan een loting voor de kaartverkoop. De inschrijving daarvoor is woensdagmiddag rond het middaguur geopend, belangstellenden hebben tot dinsdag 11 oktober 12.00 uur om zich in te schrijven.

Door ANP - 5-10-2016, 12:13 (Update 5-10-2016, 12:13)

Het lotingsysteem geldt alleen voor de zitplaatsen in Ahoy. Kaarten voor staanplaatsen dichtbij het podium zijn via verschillende acties te winnen. Daarover maakt MTV later deze maand meer details bekend.

Wie kaarten mag kopen, wordt maandag 17 oktober bekend. Dan krijgen de winnaars van de loting een e-mail met een unieke code. Met die code kunnen ze maximaal vier tickets kopen. Daarvoor hebben ze weer een week de tijd, tot maandag 24 oktober. Kaarten met onbeperkt zicht op het podium kosten 95 euro, voor een ticket met een beperk zicht moet 60 euro worden neergeteld.

Aanzienlijk aantal

MTV kiest voor een lotingsysteem om alle muziekfans een eerlijke kans te geven. “Op deze manier is het echt random en niet wie het eerst komt, het eerst maalt”, aldus een woordvoerder. Voor hoeveel zitplaatsen kaarten verkocht worden, maakt de muziekzender niet bekend, maar het gaat om ‘een aanzienlijk aantal’. “We willen de arena vullen met fans.”

De MTV EMA worden op zondagavond 6 november uitgereikt. Voorafgaand aan de grootse awardshow, die wereldwijd live wordt uitgezonden, vindt de MTV Music Week plaats. Daarvoor geldt een losse kaartverkoop.

De Europese muziekprijzen van MTV werden ook in 2013 uitgereikt in Nederland. Toen was Amsterdam het toneel van de internationale awardshow en kwamen onder anderen Katy Perry en Miley Cyrus naar Nederland. Ook toen konden muziekfans bij de uitreiking zijn en moest worden geloot voor kaarten.