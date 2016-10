Leven André Hazes vastgelegd in stripvorm

ANP Leven André Hazes vastgelegd in stripvorm

GRONINGEN - Twaalf jaar na zijn dood krijgt André Hazes zijn eigen stripboekenreeks. Drie ‘graphic novels’ worden gemaakt over het leven van de volkszanger, die in september 2004 stierf.

Door ANP - 5-10-2016, 11:02 (Update 5-10-2016, 11:02)

De teksten worden geschreven door Jan-Willem de Vries, die zich zeer vereerd voelt. “Het is toch Nederlands grootste volkszanger, die door alle lagen van de bevolking zeer wordt gewaardeerd”, zei hij tegen RTV Noord. “Maar het is ook een man met schaduwkantjes. En die kant zullen we ook echt niet uit de weg gaan.”

De tekeningen worden gemaakt door Ben Westervoorde. “Het is fijn om Hazes te mogen tekenen: ik heb hem echt in de vingers gekregen.” Met de muziek van de volkszanger heeft de tekenaar minder. “Ik ken wel een aantal nummers, maar zelf ben ik meer van de snerpende gitaren. Maar 'Zij gelooft in mij' is stiekem wel een guilty pleasure van mij.”

De drie strips over Hazes krijgen de titels Bloed, Zweet en Tranen. Het eerste deel komt volgens RTV Noord waarschijnlijk eind dit jaar uit. Bloed gaat over de jeugd van Hazes in het Amsterdam van de jaren vijftig en zestig.