ANP Christophe leeft bewuster na roofoverval

AMSTERDAM - De roofoverval waar Christophe Haddad afgelopen zomer getuige van was in Los Angeles heeft zijn leven veranderd. Dat doet de 37-jarige Belgische acteur woensdag uit de doeken in De Telegraaf.

Door ANP - 5-10-2016, 7:47 (Update 5-10-2016, 7:47)

“Ik denk dat ik nu nog bewuster in het leven sta, ik geniet van het drinken van een kop koffie tot het kunnen acteren en houden van mijn ouders en zussen”, zegt Christophe, in Nederland vooral bekend als Nick Sanders uit Goede tijden, slechte tijden. “Ook mijn relatie met Sanne is nog intenser geworden.”

Christophe stond tijdens zijn vakantie in Los Angeles in een telefoonwinkel toen die werd overvallen. “Er was ineens een hoop geschreeuw dat we op de grond moesten gaan liggen, klanten en personeel deden dat allemaal. Het wat meteen duidelijk dat het serieus was en dat er met die vent ook niet te spotten viel.”

Zijn vriendin, ex-Miss Nederland Sanne de Regt, was thuis in België. “Het duurde al met al maar een paar minuten voordat de dader met zijn buit weg was, maar met Sanne heb ik het er wel uren over gehad. Ook zij was zich rot geschrokken.”