Bert van Leeuwen wil mensen snappen

HILVERSUM - In zijn nieuwe programma Face to Face zet Bert van Leeuwen twee mensen tien minuten lang tegenover elkaar in een stoel. De bedoeling is om de relatie tussen de twee, die vanwege een conflict is vastgelopen, weer vlot te trekken.

Door ANP - 5-10-2016, 7:37 (Update 5-10-2016, 7:37)

Volgens de EO-presentator is het niet saai om naar twee zwijgende mensen te kijken. "Het is boeiend om te kijken naar gezichten van mensen. Je ziet namelijk heel veel. Als kijker zie je beide gezichten en er is duidelijk non-verbale interactie. Als er bij de een iets gebeurt, dan reageert de ander ook. Na afloop interviewen we de mensen. Wat ze daar vertellen, zetten we ook deels onder de beelden tijdens het experiment van elkaar aankijken. Je hoort ze dus bijna denken."

Bert is gewend om, zoals in Het Familiediner, bij een conflict in te grijpen en het gesprek aan te gaan. Maar dat mag hij niet in Face to Face. "Dat voelt soms onmachtig, maar het levert veel op. Wat mij vooral boeit: ik wil graag de mensen van beide kanten snappen. Zonder vooroordeel."

Face to Face is te zien vanaf woensdag op NPO 1 om 22.05 uur.