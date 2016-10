Amerikaanse sterren roepen op te gaan stemmen

NEW YORK - Tientallen Hollywoodsterren roepen in een nieuw verkiezingsspotje Amerikanen op te gaan stemmen op 8 november.

In de campagne Vote Your Future vertellen de beroemdheden welke politieke kwesties er voor hen toedoen. Zanger Moby bijvoorbeeld noemt daarbij de wapenwet, Leonardo DiCaprio kiest klimaatverandering en Rami Malek geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat iedereen een kans krijgt.

Sommige sterren delen persoonlijke verhalen. Scrubs-acteur Donald Faison: "Mijn kinderen zijn bruin. De kans bestaat dat ze vanwege de kleur van hun huid de leeftijd van 25 niet halen, zeker mijn zoons." Wilmer Valderrama is zichtbaar geëmotioneerd in zijn clip, waarin hij heeft over de latinogemeenschap. "Mijn mensen kwamen hier en namen de banen waarvan iedereen het liefst doet alsof ze niet bestaan. En toch zouden wij die banen nu van mensen afnemen."

Ook onder meer Anna Hathaway, Olivia Wilde, Jonah Hill, Emma Stone, Kendall Jenner, Edward Norton, Samuel L Jackson, John Slattery, Ken Jeong, Edward Norton en Martin Sheen roepen kijkers op te stemmen, of ze het nu met de standpunten van de sterren eens zijn of niet.