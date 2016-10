'Kanye wil dat Kim stopt met realityserie'

ANP 'Kanye wil dat Kim stopt met realityserie'

NEW YORK - Na de overval op Kim Kardashian in Parijs, wil haar man Kanye West dat ze stopt met Keeping Up With The Kardashians. Kim en haar familie tonen sinds 2007 hun dagelijkse wel en wee in de realityshow.

Door ANP - 5-10-2016, 4:10 (Update 5-10-2016, 4:10)

Radar Online beweert nu dat met de beroving de maat vol is voor Kanye. Hij zou na zijn hereniging met Kim aan zijn vrouw en haar familieleden duidelijk hebben gemaakt dat hij wil dat de serie zo snel mogelijk eindigt, of dat zijn vrouw en kinderen er in ieder geval niet meer in te zien zullen zijn. De muzikant is er volgens de entertainmentsite van overtuigd dat als de wereld niet elke week meekeek in Kims privéleven, de beroving nooit had plaatsgevonden.

Kim toont haar leven niet alleen in Keeping Up With The Kardashians, ze deelt ook veel foto's en video's op social media. Daar liet ze ook meerdere keren de ring ter waarde van vier miljoen zien die Kanye haar onlangs gaf. Het lijkt erop dat de overvallers in Parijs uit waren op dat kleinood.