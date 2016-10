Angelina Jolie huurt woning Denise Richards

ANP Angelina Jolie huurt woning Denise Richards

LOS ANGELES - Angelina Jolie is alweer verkast uit het huis waar ze introk nadat ze een scheiding had aangevraagd van Brad Pitt. De actrice vond een geschiktere woning in de heuvels rond Los Angeles.

Door ANP - 5-10-2016, 3:32 (Update 5-10-2016, 3:32)

Angelina huurt haar nieuwe huis volgens Variety van Denise Richards. De ex van Charlie Sheen heeft de woning voor iets meer dan 6 miljoen euro te koop staan, maar verhuurt de villa totdat ze een koper heeft gevonden. De zes kinderen van de familie Jolie-Pitt kunnen er zich vermaken in de twee zwembaden en onder de waterval.

Het huis is met een kleine achthonderd vierkante meter bijna twee keer zo groot als de tijdelijke woning in Malibu die Angelina de afgelopen maand huurde. Het optrekje kost haar ook een stuk minder: waar het strandhuis 80.000 euro per maand kostte, hoeft ze nu maandelijks maar 26.000 naar Denise over te maken.