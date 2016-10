OITNB-actrice Samira Wiley verloofd

LOS ANGELES - Orange Is The New Black-actrice Samira Wiley gaat trouwen. De 29-jarige Amerikaanse is ten huwelijk gevraagd door haar vriendin Lauren Morelli en ze heeft ja gezegd, laat ze blij weten via Instagram.

Door ANP - 4-10-2016, 21:00 (Update 4-10-2016, 21:00)

Wiley, die in de serie de rol van Poussey Washington speelt, deelde dinsdag een selfie van haar en Morelli waarop ze trots haar verlovingsring laat zien. Bij het plaatje staat alleen de tekst 'Yes'.

Het koppel is sinds 2014 bij elkaar, kort nadat Morelli na twee jaar scheidde van haar man Steve. De twee leerden elkaar kennen op de set van Orange Is The New Black. Morelli is een van de schrijvers van de populaire Netflix-serie.