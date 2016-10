Coen Swijnenberg ambassadeur Hoogvliegers

ANP Coen Swijnenberg ambassadeur Hoogvliegers

DEN HELDER - Radioman Coen Swijnenberg is ambassadeur van de Stichting Hoogvliegers geworden. Op Facebook vertelt de Radio 538-dj over zijn ervaringen tijdens de Hoogvliegersdag in Den Helder waar zieke en gehandicapte kinderen een vlucht mochten maken in een vliegtuigje.

Door ANP - 4-10-2016, 12:18 (Update 4-10-2016, 12:18)

"Het is niet alleen de rondvlucht waar het om gaat, de kinderen worden aan het begin van de dag opgehaald van een locatie in de buurt waar bijzondere auto's en vrachtwagens klaarstaan'', vertelt Coen. "Onder politiebegeleiding en al toeterend worden ze naar het vliegveld gereden waar ze na een feestelijke ontvangst aan de dag kunnen beginnen. Het gaat in sommige gevallen om ernstig zieke kinderen, zo is er een vliegtuigje beschikbaar waar een brancard in kan."

De presentator van de Coen & Sander Show kent de stichting al jaren. ''En het is geen geheim dat ik er van hou om 'on air' te zijn, zowel op de radio als in een vliegtuig. Het was geweldig om van dichtbij te kunnen zien hoe alle vrijwilligers er voor hebben gezorgd dat de dag een groot succes werd voor de kinderen. Ik zag veel lachende gezichten van alle jonge piloten die aan het einde van de dag trots hun eigen pilotendiploma in ontvangst namen."

De stichting Hoogvliegers organiseert jaarlijks vijftien van dit soort dagen.