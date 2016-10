Gordon en Josje in De Slimste Mens ter Wereld

ANP Gordon en Josje in De Slimste Mens ter Wereld

VILVOORDE - Gordon, Josje Huisman en Jan Jaap van der Wal zijn kandidaten in het nieuwe seizoen van het Vlaamse programma De Slimste Mens ter Wereld. Gordon zit maandag 17 oktober in de eerste aflevering, meldt de Vlaamse zender VIER.

Door ANP - 4-10-2016, 11:21 (Update 4-10-2016, 11:21)

Eerder was al bekendgemaakt dat cabaretier Marc-Marie Huijbregts in de jury plaatsneemt van de populaire Vlaamse kennisquiz die aan het veertiende seizoen begint met een recordaantal vrouwelijke deelnemers. Voormalig K3-zangeres Josje is een van de dertien vrouwen.

Gordon neemt het in de eerste aflevering op tegen televisiemaker en striptekenaar Jonas Geirnaert en voormalig olympisch sprintster Kim Gevaert. In totaal zij er 34 kandidaten. Donderdag 22 december is de finale te zien.