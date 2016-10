Verloofde Janice Dickinson in opspraak

LOS ANGELES - Janice Dickinson kan niet langer opscheppen dat ze met een arts gaat trouwen, want haar verloofde is volgens TMZ zijn medische bevoegdheid kwijtgeraakt.

Door ANP - 4-10-2016, 10:47 (Update 4-10-2016, 10:47)

De psychiater Robert Gerner zou in het verleden een relatie zijn aangegaan met een vrouwelijke patiënt. Daarmee overtrad hij de ethische beroepscode. De relatie hield stand van 2004 tot 2011. De laatste drie jaar daarvan woonde het stel samen. De California Medical Board, de organisatie die op deze beroepsregels toeziet, spande een procedure tegen Gerner aan.

Het is volgens TMZ niet de eerste keer dat de verloofde van het voormalige supermodel in opspraak raakt. In 1994 werd hij al eens zestig dagen geschorst wegens seksueel wangedrag. Sinds 2012 is Janice, die drie keer eerder getrouwd is geweest, verloofd met Robert Gerner. De twee leerden elkaar kennen op een blind date.