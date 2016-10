Martin Garrix en Justin Bieber naar Australië

SYDNEY - De Nederlandse dj Martin Garrix vergezelt zijn goede vriend Justin Bieber naar Down Under. Ze treden vanaf 6 maart 2017 op in stadions in Australië en Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 4-10-2016, 8:36 (Update 4-10-2016, 8:36)

Voor de Canadese zanger betekent het een verlenging van zijn Purpose World Tour. Martin Garrix en Justin Bieber treden onder meer op in Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney en sluiten hun tournee af op zaterdag 18 maart in Auckland.

Komend weekend treedt Justin Bieber op in het GelreDome in Arnhem.