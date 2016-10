Suri Cruise (10) mist geen debat

ANP Suri Cruise (10) mist geen debat

NEW YORK - De tienjarige dochter van Katie Holmes is er vroeg bij als het om politieke interesse gaat. De actrice en Suri kijken samen naar de speeches en debatten van Hillary Clinton.

Door ANP - 4-10-2016, 6:07 (Update 4-10-2016, 6:07)

"Ik vind het geweldig dat mijn dochter een vrouw ziet staan die het goed doet, die duidelijk en bedachtzaam is in haar antwoorden en in haar passie over wat ze wil doen met dit land", aldus Katie tegenover People. "Het is heel goed voor een tienjarige om dat beeld in haar hoofd te hebben."

De Ray Donovan-actrice benadrukt dat ze Clinton niet alleen steunt omdat de Democratische presidentskandidaat een vrouw is. "Natuurlijk zou het veel betekenen om de eerste vrouw in het Witte Huis te hebben. Maar wat belangrijk is: ze is heel erg geschikt voor de baan. Ik geloof in haar, ik voel haar aan. Ik heb het gevoel dat er voor ons land gezorgd wordt met haar als president."

Katie scheidde in 2012 van Suri's vader Tom Cruise. Volgens verschillende berichten heeft de acteur zijn jongste dochter al een flinke tijd niet gezien. US Weekly schreef deze zomer dat de twee al drie jaar geen contact meer hebben, omdat het meisje door haar moeder niet volgens de leer van Scientology wordt opgevoed.