Leonardo DiCaprio spreekt Obama over klimaat

ANP Leonardo DiCaprio spreekt Obama over klimaat

WASHINGTON - Leonardo DiCaprio heeft maandag op het South By South Lawn festival gastheer Barack Obama aan de tand gevoeld over het klimaat.

Door ANP - 4-10-2016, 4:07 (Update 4-10-2016, 4:07)

De acteur wilde onder meer van de afzwaaiende president weten, of hij dacht dat we de aarde nog kunnen redden, of dat er al te veel schade is gedaan aan de planeet. Volgens The Hollywood Reporter liet Obama weten dat zijn team en hij zich "aan de pessimistisch kant" begeven over de mogelijkheden.

Leonardo mengde zich in zijn openingsspeech ook in de huidige verkiezingsstrijd. "Als je niet in klimaatverandering gelooft, geloof je niet in wetenschap, feiten en de waarheid. Naar mijn bescheiden mening zou je dan geen publieke functie moeten bekleden". De acteur, die achter presidentskandidaat Hillary Clinton staat, doelde daarmee op haar concurrent Donald Trump, die klimaatverandering in 2012 beschreef als "een hoax verzonnen door China".

Documentaire

De Oscarwinnaar en de president werden tijdens het gesprek bijgestaan door klimaatveranderingspecialist Katharine Hayhoe. Na de paneldiscussie werd Leonardo's documentaire Before The Flood getoond.

South By South Lawn is een initiatief van Obama waarbij innovatie centraal staat. De naam is een knipoog naar het South By Southwest (SXSW) festival dat jaarlijks wordt gehouden in Austin, Texas. In maart was de president aanwezig bij dat evenement.