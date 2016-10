'Toni Braxton opgenomen in ziekenhuis'

ANP 'Toni Braxton opgenomen in ziekenhuis'

ATLANTA - Toni Braxton is opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta. De zangeres zou ernstige gezondheidsklachten hebben, veroorzaakt door de ziekte lupus, waarmee ze al een aantal jaar kampt. Dat zeggen bronnen tegen TMZ.

Door ANP - 3-10-2016, 23:11 (Update 3-10-2016, 23:11)

De 48-jarige Toni, bekend van hits als Un-break My Heart en He Wasn't Man Enough, zou al vier dagen in het ziekenhuis liggen. Het is onduidelijk of ze zichzelf heeft gemeld of dat ze per ambulance is binnengebracht. Haar vriend, rapper Birdman, zou direct in het vliegtuig zijn gestapt om naar haar toe te gaan toen hij van het nieuws hoorde.

Toni onthulde in 2010 dat ze aan de auto-immuunziekte lupus lijdt. Toen liet ze ook weten dat ze last heeft van vernauwde bloedvaten in haar hart, waardoor ze nauwelijks meer aan optreden toekwam. In december 2012 werd Toni ook al eens opgenomen in een ziekenhuis.