ANP Oeuvreprijs voor Eddie Murphy

LOS ANGELES - Eddie Murphy wordt tijdens de komende editie van de Hollywood Film Awards in het zonnetje gezet. De acteur ontvangt een prijs voor zijn gehele oeuvre, meldt Deadline.

Door ANP - 3-10-2016, 22:01 (Update 3-10-2016, 22:01)

De 55-jarige Murphy zit dit jaar 35 jaar in het vak. De Amerikaanse acteur speelde vooral in komedies als Coming to America, 48 Hrs., the Beverly Hills Cop-serie, Trading Places en The Nutty Professor. Hij ontving echter een Oscar-nominatie voor zijn bijrol als James 'Thunder' Early in de musicalverfilming Dreamgirls.

De Hollywood Career Achievement Award werd eerder toegekend aan grote namen als Robert De Niro, Glenn Glose, Harrison Ford, Richard Gere, Dustin Hoffman en Robin Williams.

De uitreiking van de twintigste Hollywood Film Awards vindt plaats op 6 november. De ceremonie wordt dit jaar gepresenteerd door talkshowhost James Corden.