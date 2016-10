Extra bewaking voor Kim Kardashian

ANP Extra bewaking voor Kim Kardashian

NEW YORK - Kim Kardashian is weer veilig thuis. De realityster arriveerde maandagochtend (plaatselijke tijd) in haar appartement in New York in het bijzijn van haar man Kanye West, haar moeder Kris Jenner en diens vriend Corey Gamble, zo blijkt uit een video die TMZ online heeft gezet.

Door ANP - 3-10-2016, 18:00 (Update 3-10-2016, 18:00)

Op het filmpje is ook te zien dat Kim haar persoonlijke beveiliging behoorlijk heeft opgeschroefd. Ze arriveerde in een karavaan van zo'n tien auto's met vijftien tot twintig bodyguards die iedereen in de buurt in de gaten hielden. Volgens TMZ zou een gemiddeld staatshoofd er jaloers op zijn. Het leek dan ook alsof de Amerikaanse president in aantocht was in plaats van Kim en Kanye.

Geen van de hoofdpersonen wilde iets zeggen over wat er zondagnacht is gebeurd in Parijs, waar Kim werd beroofd. Vijf overvallers waren het pand waar ze verbleef binnengekomen door zich voor te doen als politieagenten en sloten haar op in de badkamer. In totaal zouden ze juwelen ter waarde van 10 miljoen dollar buit hebben gemaakt.

Kim kwam er ongeschonden van af en stapte na het incident direct in het vliegtuig naar huis. Haar echtgenoot Kanye West brak een optreden in New York af toen het nieuws bekend werd.