Bruno Mars lanceert nieuwe single

LOS ANGELES - De langverwachte nieuwe single van Bruno Mars komt vrijdag uit. De zanger lanceert dan het nummer 24k Magic, zo heeft hij zelf bekendgemaakt via sociale media.

Door ANP - 3-10-2016, 17:09 (Update 3-10-2016, 17:09)

"Je kunt het mijn eerste single noemen, maar ik noem het de uitnodiging voor een feestje", zo schrijft Bruno op Instagram bij negen foto's die samen een geheel vormen.

24k Magic is afkomstig van het derde studioalbum van Bruno, dat later dit jaar moet uitkomen. Het is zijn eerste nieuwe materiaal sinds 2012 toen Unorthodox Jukebox uitkwam. Sindsdien deed hij nog wel mee op Mark Ronsons megahit Uptown Funk.