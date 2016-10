Rowwen Hèze te zien in stuk over Pinkpop

ANP Rowwen Hèze te zien in stuk over Pinkpop

MAASTRICHT - De Limburgse band Rowwen Hèze is volgend jaar te zien in een landelijke theatervoorstelling over het festival Pinkpop. De formatie van zanger Jack Poels schrijft ook de muziek voor het stuk en brengt begin april, ten tijde van de première van de voorstelling, een nieuwe cd uit. Dat heeft de Toneelgroep Maastricht maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-10-2016, 12:40 (Update 3-10-2016, 12:40)

Het is voor het eerst in hun dertigjarig bestaan dat Rowwen Hèze met een theatervoorstelling door het land gaat toeren. Voor de Limburgse groep heeft het festival Pinkpop speciale betekenis: hun optreden in Landgraaf markeerde in 1992 de landelijke doorbraak van de formatie.

De voorstelling Pinkpop is een hartverscheurend liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van het gelijknamige popfestival. De Limburgers Wiel en Lies leerden elkaar eind jaren zestig kennen tijdens Pinkpop en sloegen sindsdien geen editie over. Maar nu slaat de ouderdom toe en raakt Wiel langzaam zijn geheugen kwijt. Door hem verhalen te vertellen over Pinkpop probeert Lies zijn herinneringen en hun liefde levend te houden.

Volmondig ja

“We dachten net aan een sabbatical toen de vraag kwam om een rol te spelen in deze theatervoorstelling”, vertelt Poels. “Pinkpop en Rowwen Hèze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het was een volmondig ja. Zoiets is geen toeval, maar komt op je pad.”

In het stuk spelen in elk geval acteurs Judith Pol en Michel Sluysmans mee, andere namen worden later bekendgemaakt. Behalve muziek van Rowwen Hèze maken ook archiefbeelden van het festival Pinkpop een belangrijk onderdeel uit van het stuk.

De theatervoorstelling Pinkpop beleeft op 8 april de landelijke première in theater De Maaspoort in Venlo. Daarna volgt een landelijke tournee tot en met juni 2017.