ANP Oeuvre van Dick Maas op blu-ray uitgebracht

UTRECHT - Het volledige Nederlandse oeuvre van regisseur Dick Maas wordt voor het eerst op blu-ray uitgebracht. Alle speelfilms die de succesvolle regisseur van titels als De Lift, Amsterdamned en de Flodder-trilogie in Nederland maakte, zijn opnieuw geremastered. In het verleden liet Maas zich regelmatig ontevreden uit over de manier waarop zijn werk op video en dvd was uitgebracht.

Door ANP - 3-10-2016, 8:59 (Update 3-10-2016, 8:59)

De box, waarop naast de genoemde films ook Moordwijven, Sint en Quiz zijn samengebracht, ligt vanaf 7 oktober in de winkels. De blu-rayrelease vindt plaats voorafgaand aan de wereldpremière van zijn nieuwe film Prooi, over een leeuw die flink huishoudt in Amsterdam. Prooi is vanaf 13 oktober in de bioscopen te zien.

Maas maakte in 1983 zijn speelfilmdebuut met de horrorfilm De Lift. Deze trok in Nederland bijna 650.000 bezoekers en de wereldrechten van de film werden op het festival van Cannes verkocht aan de Amerikaanse studio Warner. Daarna volgden Amsterdamned en Flodder. Die laatste geldt met 2,4 miljoen bezoekers nog steeds als de best bezochte Nederlandse film van de afgelopen veertig jaar. Er kwamen nog twee vervolgen op Flodder, een tv-serie, een stripboek en er zijn plannen voor een musical.

De titels van Maas zijn vanaf 7 oktober overigens ook via de bekende VOD-kanalen in HD beschikbaar. De regisseur staat eind oktober ook in het zonnetje op de openingsavond van het nieuwe horrorfestival Amsterdamned. De film waarvan het festival de naam heeft geleend wordt op woensdag 26 oktober in bijzijn van cast en crew nog eenmaal op groot doek vertoond.