ANP Soldaat van Oranje doet 2,1 miljoen bezoekers

KATWIJK - De musical Soldaat van Oranje passeert de komende maand de 2,16 miljoen bezoekers. Dat aantal mensen zag de voorstelling sinds de première op 30 oktober 2010, zo maakten de producenten maandag bekend.

Door ANP - 3-10-2016, 8:45 (Update 3-10-2016, 8:45)

Op zondag 30 oktober wordt de voorstelling voor de 1980e keer gespeeld. De musical, die draait in de TheaterHangaar in Katwijk, heeft inmiddels alle theaterrecords gebroken. Er is geen andere voorstelling in Nederland waar ooit eerder zoveel bezoekers een kaartje voor hebben gekocht en geen enkele andere voorstelling was ooit in Nederland zo lang aaneengesloten te zien. Nog steeds trekt Soldaat van Oranje uitverkochte zalen.

De voorstelling vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. Het stuk is gebaseerd op zijn oorlogsmemoires. De hoofdrol wordt inmiddels gespeeld door acteur Valentijn Benard.

De musical is in elk geval nog tot eind januari te zien in Katwijk, maar de kans lijkt groot dat de speelperiode nog verder wordt verlengd.