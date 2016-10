Nieuwe plaat Gaga grotendeels autobiografisch

LOS ANGELES - Het nieuwe album van Lady Gaga is haar meest emotionele ooit. Joanne, dat op 21 oktober verschijnt, is grotendeels autobiografisch, vertelde de zangeres aan People.

Door ANP - 2-10-2016, 17:35 (Update 2-10-2016, 17:35)

“Dit album is voor mij vooruitgang”, zei de dertigjarige Gaga. “Voor mij draaide het erom terug te gaan in de studio en te vergeten dat ik beroemd ben.” Voor de nieuwe nummers dook de zangeres onder meer in haar stukgelopen relaties. Gaga en haar verloofde Taylor Kinney kondigden afgelopen zomer aan een ‘relatiepauze’ te nemen.

“Als je naar de plaat luistert, hoor je duidelijk terug welke invloed alle mannen in mijn leven hebben gehad”, antwoordde ze op de vraag of de relatiebreuk terug te horen is op Joanne. “Dat is de rode draad: ik wilde altijd een keurig meisje zijn, maar heb zo’n rebelse geest.”

Gaga heeft die naar eigen zeggen van haar vader. “Ik probeerde hem beter te begrijpen terwijl ik aan deze plaat werkte en daarmee hoopte ik ook te leren begrijpen waarom ik op van die cowboys val.”