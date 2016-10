Halsey zit Justin Bieber op de hielen

AMSTELVEEN - Justin Bieber voert de Single Top 100 nog steeds aan, maar voelt de hete adem van Haley in zijn nek. De Canadees weet de toppositie voor de derde week op rij vast te houden met Let Me Love You, zijn samenwerking met Dj Snake.

Door ANP - 2-10-2016, 14:04 (Update 2-10-2016, 14:04)

Halsey doet goede zaken met het nummer Closer, haar samenwerking met The Chainsmokers. Het nummer stijgt in zijn negende week in de lijst van drie naar twee. Dat gaat ten koste van Justin Biebers hit Cold Water met Major Lazer en MØ. Dat nummer zakt van de tweede naar de derde positie.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de Single Top 100 is deze week voor The Weeknd en Daft Punk. Hun nummer Starboy verovert de negende positie.

Single Top 10 week 40

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Dj Snake feat. Justin Bieber & MØ - Let Me Love You

2. (3) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

3. (2) Major Lazer feat. Justin Bieber - Cold Water

4. (5) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

5. (4) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

6. (7) Frenna feat Jonna Fraster & Emms - My Love

7. (6) Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers

8. (10) Shawn Mendes - Treat You Better

9. (-) The Weeknd feat Daft Punk - Starboy

10. (8) Broederliefde - Jungle