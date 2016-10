Circus Herman Renz terug met kerstshow

ANP Circus Herman Renz terug met kerstshow

HAARLEM - Met een spectaculair kerstcircus keert het circus Herman Renz eind december in Haarlem terug. Onder de toepasselijke naam 'Revival' is het circus van 23 tot en met 28 december een dik jaar na het faillissement weer te zien.

Door ANP - 2-10-2016, 8:08 (Update 2-10-2016, 8:08)

"Het circus heeft in Haarlem altijd veel publiek getrokken, daarom keren we hier in december voor de 25e keer terug. Het circus begint weer met een kerstshow omdat dit voor veel mensen traditioneel de periode van het jaar is om naar het circus te gaan'', aldus René Duursma, algemeen directeur van de Duursma Groep. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in evenementen, heeft de bedrijfsvoering van het circus overgenomen.

Milko Steyvers, de voormalige directeur en clown, gaat ook weer optreden. Hij is verantwoordelijk voor het artistieke deel van de show. Er zullen geen wilde dieren meer te zien zijn, maar wel onder meer paarden. De details van de kerstshow maakt het circus woensdag bekend.

Het circus gaat in de zomer optreden in een kleinere tent bij al bestaande evenementen en is ook beschikbaar voor bedrijfsfeesten. "Hier is veel vraag naar en dit sluit ook beter aan bij deze tijd. Op deze manier zit er zeker toekomst in het circus. Milko is een fantastische clown, maar geen ondernemer. Daar gaan we hem nu bij helpen'', aldus Duursma. Voor volgend najaar staat een tour met een grote tent gepland.