ANP Jan Smit baalt van hersenschudding

VOLENDAM - Jan Smit baalt enorm nu hij vanwege een hersenschudding een concert van zijn Elfstedentour af heeft moeten zeggen. Via Instagram liet de zanger zaterdag weten blij te zijn met de begripvolle reacties.

Door ANP - 1-10-2016, 15:02 (Update 1-10-2016, 15:02)

“Ik wil iedereen bedanken voor de lieve en begripvolle reacties nadat ik gisteravond thuis van de trap ben gevallen, met een hersenschudding tot gevolg”, luidt Jan's boodschap. “Ik baal natuurlijk enorm dat mijn concert in Kerkrade vanavond niet door kan gaan! Ik kan én mag op dit moment even niets anders dan plat liggen.”

Jan viert dit jaar dat hij twintig jaar in het vak zit, onder meer met zijn Elfstedentour. Het concert in Kerkrade zou het tweede van elf concerten in heel Nederland zijn. Vorige week zaterdag trapte de Volendammer zijn jubileumtournee af in Den Bosch. Het concert van volgende week zaterdag in Apeldoorn gaat vooralsnog gewoon door.