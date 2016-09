Lucille Werner rekende niet meer op kind

AMSTERDAM - Lucille Werner werd twee jaar geleden totaal verrast toen ze van haar man hoorde dat ze moeder zou worden. “Eigenlijk hadden we er helemaal niet meer op gerekend”, zegt de presentatrice, die zoon Angel (6) adopteerde uit Bulgarije, in De Telegraaf.

Door ANP - 1-10-2016, 10:33 (Update 1-10-2016, 10:33)

“We hadden ons in 2009 opgegeven voor adoptie en dat daarna eigenlijk op zijn beloop gelaten”, legt Lucille uit. “Wanneer we informeerden hoe hoog ons dossier op de stapel lag, dan kregen we elke keer te horen dat het nóg wel een jaar zou kunnen duren en daar maakten we niet eens zo’n punt van. Lukt het, dan lukt het en anders zou ons leven ook wel verder zijn gegaan.”

Nu Angel eenmaal deel uitmaakt van haar leven, kan Lucille zich die ‘laconieke houding’ niet meer voorstellen. “Dit geluk, deze life changing gebeurtenis, hadden we natuurlijk nooit willen missen. Sterker nog, dit hadden we altijd willen hebben!”