Zoontje Kiy maakt Victoria veel geduldiger

ROTTERDAM - Victoria Koblenko is veel geduldiger nu ze moeder is van Kiy. “Het moederschap relativeert”, vertelt ze in het AD. Victoria en haar vriend Evgeniy Levchenko werden begin augustus ouders van zoontje Kiy.

Door ANP - 1-10-2016, 10:14 (Update 1-10-2016, 10:14)

“Opeens heb ik heel veel geduld. Dat doet de natuur bewust”, zegt Victoria. “Bij een snel geprikkelde moeder past geen baby. Ik heb nog geen moment gedacht: o jee, huil je nu alwéér? Of: jeetje, weer een volle pamper. En je kunt nog zoveel voornemens hebben over het moederschap, je hebt geen moer te vertellen. De natuur bepaalt.”

Ook haar relatie met Evgeniy is veranderd. “Ik ben nóg verliefder op hem. Ik snap heel goed waarom vaders met kleine baby’s een vrouwenmagneet zijn. Ik was benieuwd hoe Lev het zou doen. Of hij angstig zou zijn om hem op te pakken en zo. Wat blijkt? Superhandig, heel chill.”

Waar Evgeniy een tijdje terug al riep te dromen van meer kinderen, is Victoria wat terughoudender. “Wij realiseren ons dat dat echt niet zomaar gaat. Eerst genieten van Kiy. Dat doen mijn ouders ook. Ze droomden hier al jaren van.”