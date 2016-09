Josje in Vlaamse Beauty and the Beast

ANTWERPEN - Josje Huisman heeft de hoofdrol te pakken in de Vlaamse versie van de Disney-musical Beauty and the Beast. Ze kruipt vanaf december in de rol van Belle. Dat heeft het Belgische productiehuis Marmalade vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 30-9-2016, 22:33 (Update 30-9-2016, 22:33)

Josje deed tijdens haar K3-periode al ervaring op in de musicalwereld met de K3-musical Alice in Wonderland. Later speelde ze ook in Wickie de Viking.

Naast Josje staan er nog een aantal in Nederland bekende acteurs op het podium. Peter Van de Velde, bekend van zijn rol als Piet Piraat in de gelijknamige kinderserie, speelt Lumière en Dieter Troubleyn is Gaston. Hij dook in het verleden op in series als Costa! en ONM. Barbara Dex, de Belgische inzending tijdens het Eurovisiesongfestival in 1993, kruipt in de rol van Mevrouw Pot.