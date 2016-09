Tyga's moeder dreigt dure auto te verliezen

LOS ANGELES - Tyga's financiële problemen gaan maar door. De moeder van de 26-jarige rapper dreigt nu haar peperdure Range Rover te verliezen omdat haar zoon de maandelijkse betalingen niet voldoet, weet TMZ.

Aan de Range Rover hangt een prijskaartje van 60.000 dollar (53.000 euro). Tyga zou eigenlijk 1000 dollar (890 euro) per maand moeten afbetalen. Een vrouw die als tussenpersoon dient, eist dat Tyga haar betaalt anders geeft ze de bolide als gestolen op en wordt Tyga's moeder aangehouden.

Tyga heeft onlangs een nieuw juridisch team aangenomen om zijn zaken op orde te krijgen en zijn schulden af te betalen. De vriend van Kylie Jenner is namelijk de laatste tijd geregeld in het nieuws om huurbazen die hem aanklagen vanwege achterstallige huur en dure wagens die in beslag worden genomen.