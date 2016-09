Erik Mouthaan blijft VS-correspondent RTL

HILVERSUM - Erik Mouthaan is ook de komende vijf jaar de correspondent voor RTL Nieuws in de Verenigde Staten. Mouthaan verzorgt al tien jaar het nieuws uit de VS voor RTL. In 2006 volgde hij Max Westerman op.

Door ANP - 30-9-2016, 13:41 (Update 30-9-2016, 13:41)

Mouthaan, die naast zijn bijdrages aan de journaals onder meer de serie Bestemming Witte Huis maakt voor RTL Z, is blij langer in de VS te blijven. ''Amerika blijft me fascineren. Ik ben trots en blij dat ik de komende jaren de verhalen van dit continent aan onze kijkers en lezers blijf vertellen.''

Ook RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Tasselaar is verheugd dat Mouthaan heeft bijgetekend. ''Erik blijft voor mij Kuifje in Amerika. Hij heeft een enorme kennis van het land, die hij paart aan een blijvende nieuwsgierigheid en verbazing. Ik vind dat mooi.''