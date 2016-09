Abu-Assad blij met Oscarkans maar voorzichtig

LOS ANGELES - De Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad is heel blij dat zijn film The Idol dit jaar de Palestijnse inzending voor de Oscars is. Dat laat hij weten in een reactie op het nieuws. Het is de derde maal dat Abu-Assad kans maakt op het prestigieuze beeldje; eerder wisten zijn Paradise Now en Omar zelfs een nominatie in de wacht te slepen.

Door ANP - 30-9-2016, 7:14 (Update 30-9-2016, 7:14)

“Maar er is nog een lange weg te gaan”, nuanceert hij gelijk. “Het niveau van de inzendingen is hoog, heel hoog. Verhoeven wordt ingezonden door Frankrijk, Paula van der Oest vertegenwoordigt Nederland, Asghar Farhadi maakt een kans namens Iran, Xavier Dolan doet mee voor Canada, Mohammed Diab heeft met Crash voor Egypte een geweldige film gemaakt. En zo gaat het maar door. Maar een mens mag altijd hopen!”

Abu-Assad gaat binnenkort in Vancouver een Engelstalige film draaien met Kate Winslet en Idris Elba in de hoofdrollen. The Mountains Between Us vertelt over een koppel dat neerstort in de bergen en moet proberen daar te overleven. “Het is een liefdesverhaal dat me heel dierbaar is”, vertelt de regisseur. “Ik hoop dat het wordt wat ik voor ogen heb, en dat het goed ontvangen wordt.”

Mohammed Assaf

The Idol vertelt het waargebeurde verhaal van Mohammed Assaf. De Palestijnse zanger won in 2013 Arab Idol. Hij reisde vanuit een vluchtelingenkamp in de Gazastrook naar Egypte om deel te kunnen nemen aan de talentenjacht.

Het is de eerste maal in de geschiedenis dat drie Nederlandse regisseurs tegelijkertijd worden ingezonden voor de Oscars.