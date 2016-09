'Zwijgcontract voor bezoek Hugh Hefner'

LOS ANGELES - Wie op visite wil bij Hugh Hefner, moet een geheimhoudingscontract tekenen. De mensen rond de Playboybaas zouden zo zijn fragiele toestand uit de media proberen te houden. Dat beweert de New York Post op gezag van een anonieme bron.

Door ANP - 30-9-2016, 4:28 (Update 30-9-2016, 4:28)

"Hij ziet eruit alsof hij nog maar veertig kilo weegt en hij is superziek", aldus de insider. Hugh postte eind augustus nog een foto van zichzelf in de paarse ochtendjas van zijn Midsummer Night's Dream feest, maar volgens de ingewijde was hij helemaal niet aanwezig op die party. De krant meldt dat de 90-jarige al maanden niet buiten is gespot.

Een woordvoerder van Hugh ontkent de verhalen. "Hij heeft de laatste tijd last van zijn rug en gaat er daardoor minder vaak op uit, maar op zijn negentigste geniet hij nog van het leven en houdt hij zich dagelijks bezig met het magazine."

Hughs zestig jaar jongere vrouw Chrystal postte deze week op haar blog een flink aantal foto's van zichzelf in Parijs. "De stad van de liefde", schreef ze bij één van de beelden op Instagram. Desondanks noemde ze haar man niet in de reportage over haar bezoek.