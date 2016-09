Bryce Dallas Howard ontkent ruzie Chris Pratt

LOS ANGELES - De geruchten dat een ruzie tussen Bryce Dallas Howard en Chris Pratt de opnames van de sequel van Jurassic World ophoudt, zijn volgens de actrice onzin.

Door ANP - 30-9-2016, 4:04 (Update 30-9-2016, 4:04)

Bryce reageerde donderdag op Twitter op de vraag van een fan wat er klopt van de verhalen. "Dat gerucht is zo niet waar!", aldus de actrice. "Ik verafgood Chris. We nemen volgend jaar op en ik tel de dagen af."

Jurassic World, waarin Chris en Bryce een dinosaurustemmer en de manager van een dinopark spelen, was vorig jaar een grote hit. Het was de eerste film in de geschiedenis die in het eerste weekend al een half miljard ophaalde en de twee na best verdienende film ooit, na Avatar en Titanic. Die positie moest de film overigens een half jaar later afstaan aan Star Wars: The Force Awakens.

De release van de tweede Jurassic World-film, die nog geen naam heeft, staat gepland voor juni 2018.