Julie Bowen heeft geen energie om te scheiden

ANP Julie Bowen heeft geen energie om te scheiden

LOS ANGELES - Modern Family-ster Julie Bowen is al twaalf jaar getrouwd. Haar huwelijksgeheim: ze is veel te moe om te scheiden.

Door ANP - 30-9-2016, 2:54 (Update 30-9-2016, 2:54)

Tegenover US Magazine grapte de actrice dat man Scott Phillips en zij geen energie hebben om iets anders te doen dan getrouwd blijven. "We zien al die scheidingen voorbij komen. Dan bespreken we altijd even of die mensen voor of na ons getrouwd zijn. Meestal houden wij het al langer vol. Vooral omdat we te moe zijn om iets anders te doen."

Het stel heeft drie zoons: Oliver van negen en tweeling John en Gustav van zeven. "Het valt niet mee met al die mannen", verzucht Julie. "Ze eten en kwijlen vooral, en vinden het altijd een goed idee om lopend te eten en een spoor van zooi achter te laten. En ze eten zoveel."

De 46-jarige is ondanks de grappen dol op haar gezin. "Eerst hield ik van mijn man, toen hield ik van de kinderen en nu hou ik van ons gezin. Ik word er zo gelukkig van als ik ze allemaal bij elkaar aan tafel zie zitten. 'Dit hebben wij gecreëerd', denk ik dan. Dat is toch geweldig?"