Steven Avery geeft interview aan Dr. Phil

LOS ANGELES - Making A Murderer-veroordeelde Steven Avery geeft volgende week zijn eerste televisie-interview sinds de Netflix-documentaire eind vorig jaar uitkwam. De voor moord veroordeelde Avery spreekt maandag en dinsdag in een tweedelig interview met Dr. Phil.

Door ANP - 30-9-2016, 2:11 (Update 30-9-2016, 2:11)

Steven neemt in de uitzending per telefoon deel aan de conversatie tussen de televisiepsychiater en Lynn Hartman. De vrouw uit Las Vegas verloofde zich eerder deze maand met Steven, die levenslang kreeg voor betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige fotograaf Teresa Halbach.

Kat

Op de site van Dr. Phil is een compilatie van het interview met Lynn te zien. Daarin confronteert de presentator haar onder meer met het verleden van haar aanstaande man. "Hij is betrokken geweest bij overvallen, hij heeft een kat levend verbrand. Wat zal hij doen als hij gefrustreerd raakt als hij met jou is?"

Uit het bijgaande bericht op de website blijkt dat Steven ervan uitgaat dat hij zijn straf niet volledig uit zal zitten. Hij zou in het interview hebben verteld dat hij wil wachten met trouwen tot hij vrij is. "Ik denk niet dat dat nog lang duurt."

Making A Murderer draait om de rechtszaak tegen Steven, die eerder jarenlang onschuldig vastzat voor verkrachting en mishandeling. De documentaire stelt het handelen van vooral de openbaar aanklager ter discussie.