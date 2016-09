One Direction heeft geen datum voor reünie

ANP One Direction heeft geen datum voor reünie

LOS ANGELES - De jongens van One Direction houden vol dat de pauze van de boyband tijdelijk is, maar wanneer ze weer bij elkaar komen, hebben ze nog niet besproken. Dat vertelt Harry Styles in een interview met tijdschrift Another Man.

Door ANP - 29-9-2016, 22:08 (Update 29-9-2016, 22:08)

“Ik zou nooit zeggen dat we nooit meer iets samen zouden doen, maar het is voor iedereen goed andere dingen te onderzoeken”, zegt Harry, die de opnamen voor zijn eerste speelfilm Dunkirk net achter de rug heeft. “Misschien dat iedereen op een gegeven moment weer iets samen wil gaan doen, maar het is beter als dat vanzelf ontstaat.”

Als Harry en de andere jongens elkaar weer treffen, staat hij positief tegenover een reünie. “Dat zou geweldig zijn”, zegt Harry over een hereniging. “Ik zou het nooit uitsluiten. Deze band is het belangrijkste en mooiste wat me ooit is overkomen.”