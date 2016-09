Ilse DeLange in actie voor muziekonderwijs

ANP Ilse DeLange in actie voor muziekonderwijs

AMSTERDAM - Ilse DeLange maakt zich hard voor meer muziekonderwijs op de basisschool. De zangeres heeft zich aangesloten bij de stichting Méér muziek in de klas, waarvoor ze als ambassadeur aan de slag gaat.

Door ANP - 29-9-2016, 19:49 (Update 29-9-2016, 19:49)

“Ik heb het geluk gehad dat ik op de basisschool heel veel met muziek in aanraking ben gekomen”, reageert Ilse. “Kinderen spelenderwijs, dus ook via muziek, laten leren en verbinden is niet op alle scholen vanzelfsprekend. Ik ben blij, al die jaren later, dat ik een bijdrage mag leveren aan hopelijk structureel veel meer muziek in de klas op basisscholen.”

Ilse ging donderdag meteen aan de slag als ambassadeur van Méér muziek in de klas. Ze ging langs op haar oude basisschool in Almelo, waar ze groep 8 muziekles gaf. De komende tijd gaat de zangeres met verschillende betrokken partijen om tafel om te praten over muziekeducatie. Ilse is ook van de partij op het grote kerstgala dat Méér muziek in de klas mede organiseert.

Méér muziek in de klas is een initiatief van onderwijsminister Jet Bussemaker. De stichting wordt gesteund door een groot aantal ambassadeurs, onder wie Joop van den Ende, Wouter Hamel en Henny Vrienten. Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform ambassadeurs.