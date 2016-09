Jim Bakkum vond strippen in Las Vegas magisch

AMSTERDAM - Jim Bakkum heeft met volle teugen genoten van zijn korte carrière als stripper. Voor de film Onze jongens trok hij meermaals de kleding van zijn lijf. Om daarmee ervaring op te doen ging Jim in Las Vegas aan de slag in een club.

Door ANP - 29-9-2016, 19:48 (Update 29-9-2016, 19:48)

“Wat ik hier in Vegas heb meegemaakt is echt priceless”, zei Jim donderdag in RTL Boulevard. “Stond ik daar in zo’n klein stringetje met al die Amerikaanse figuranten die daar dollar bills in deden. Dat was echt magisch.”

Jims echtgenote Bettina Holwerda heeft er volgens de acteur helemaal geen problemen mee dat haar man zijn kleren uittrekt op het witte doek. “Bettina is heel trots. Als ze mij dit ziet doen, denkt ze: wow, ben jij dat?”

Thuis kan Bettina waarschijnlijk niet lang genieten van het afgetrainde lijf van Jim. Zodra de laatste scènes voor Onze jongens geschoten zijn, zet Jim zijn tanden in een typisch Amerikaans gebakje met kaneel en room. “Ik voel me lekker door te trainen, maar ik ga straks wel even een lekkere cinnamon bun naar binnen schuiven.”