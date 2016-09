Quinty heeft draai gevonden in Milaan

ANP Quinty heeft draai gevonden in Milaan

AMSTERDAM - Quinty Trustfull heeft het al helemaal naar haar zin in Milaan. Sinds vorige maand is de Koffietijd-presentatrice veel te vinden in de Italiaanse modestad, waar haar man Orlando Trustfull werkt als assistent van Internazionale-coach Frank de Boer.

Door ANP - 29-9-2016, 17:33 (Update 29-9-2016, 17:33)

“Het is fantastisch, echt ontzettend leuk”, zei Quinty tegen Shownieuws over Milaan. “Ik vind het een waanzinnige stad. Het voelt als een warm bad, ook de club. De Italianen zijn zo aardig en vriendelijk.” Over het Italiaanse eten is Quinty bijzonder te spreken. “Als we daar zijn heb ik het gevoel dat ik alleen maar eet, maar ook dat is prima want het zijn allemaal mooie producten.”

Quinty reist voor haar werk zeer geregeld terug naar Nederland. “Ik laat alleen Moise elke keer achter”, zei ze over haar dochter. “Zij is hier druk met haar bedrijf. Maar Kayne is daar en Orlando is ook daar”, vertelde ze over haar zoon en echtgenoot.

Thuis

Het gezin Trustfull heeft al een optrekje gevonden in Milaan. “Het voelt nu als thuis want we hebben ons appartement, we zijn gesetteld. Elke keer dat ik nu kom, kom ik ook thuis en niet in het hotel. Dat is heel lekker.”

Hoewel Orlando het ontzettend druk heeft en Quinty heen en weer pendelt, zien de twee elkaar vrij veel. “Ik heb het zo gepland dat ik hier aan het werk ben op de dagen dat Orlando druk aan het werk is. De dagen dat hij wat minder druk is, dan ben ik daar. Dus ik zie hem eigenlijk heel veel.”