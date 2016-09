René, Freek en Charly vieren kerst in theater

BREDA - René van Kooten, Freek Bartels en Charly Luske slaan met kerst de handen ineen. De drie musicalsterren geven dan vijf concerten in het Chassé Theater in Breda.

Door ANP - 29-9-2016, 13:44 (Update 29-9-2016, 13:44)

Het trio zingt onder begeleiding van een band hun favoriete kerstliedjes en delen daar ook nog hun persoonlijke verhalen bij. Het kerstdiner hoeven de drie heren niet te missen, want alle vijf shows vinden overdag plaats.

René, Freek en Charly zijn niet de enigen die rond de kerst met een show in het theater staan. Jim Bakkum kondigde eerder al een kerstconcert aan samen met zangeres Shirma Rouse in het DeLaMar Theater in Amsterdam.