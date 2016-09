Jennie Lena blijft in Nederland wonen

HILVERSUM - Hoewel Jennie Lena al haar pijlen richt op een internationale carrière, wil ze Nederland niet zomaar achterlaten. Zich definitief vestigen in bijvoorbeeld Amerika ziet de zangeres in het belang van haar kind niet zitten.

"Nee, ik kan daar niet gaan wonen joh. Ik heb hier de kleine meid en die gaat straks ook naar school", zei Jennie donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL. "Ik zie het meer voor me dat ik hier woon en dan gericht tripjes naar het buitenland onderneem als ik daar meerdere optredens achter elkaar kan doen of een promotour."

Jennie maakte woensdag bekend dat ze in november tien concerten geeft in New York. Als het aan haar ligt, blijft het daar niet bij. Zo zou de zangeres ook dolgraag naar de andere kant van de wereld willen. "Ik droom echt van Japan. Om daar in de beroemde Blue Note Jazz Club op te treden", aldus Jennie. "Maar ik heb wel zoiets met welk buitenland dan ook: of ik daar nou in Wembley sta of in een kleine venue dat maakt me geen bal uit. Ik wil het avontuur tegemoet en de wereld in met m’n muziek."